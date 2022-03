Porti: diventa realtà l'agenzia dei lavoratori a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 03 MAR - Via libera ufficiale all'agenzia per il lavoro portuale del transhipment. Era una delle richieste dei lavoratori del porto canale di Cagliari rimasti senza occupazione dopo l'addio di Contship. Il sì definitivo è arrivato con una delibera del Comitato di Gestione che ha costituito la K.A.L.POR.T. S.R.L. (Karalis Agenzia per il Lavoro Portuale del Transhipment). Una opportunità a sostegno dei lavoratori del comparto container del porto Canale di Cagliari, dal 2019 in regime di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (Naspi). L'agenzia avrà una durata legale di 36 mesi e aiuterà gli iscritti a trovare lavoro e garantirà anche la formazione professionale. Darà anche un reddito dignitoso - spiega l'Adsp - a tutti gli ex lavoratori impiegati nel comparto contenitori, in attesa della ripresa dei traffici. La delibera approvata oggi verrà successivamente sottoposta alla valutazione delle Autorità di controllo, che si dovranno esprimere entro 60 giorni come previsto dalle normative vigenti".

"La delibera odierna, che sancisce la costituzione dell'Agenzia per il lavoro portuale del transhipment, è un risultato storico, frutto di un lavoro di sinergia tra AdSP, Organizzazioni sindacali e Istituzioni governative e parlamentari- spiega Massimo Deiana, presidente dell'Authority del Mare di Sardegna - . Il provvedimento, oltre a garantire una copertura reddituale dignitosa, si propone di salvaguardare le preziosissime competenze professionali presenti, che costituiscono un ulteriore attrattività e valore aggiunto per gli operatori del transhipment che vorranno impegnarsi nella banchina del porto canale di Cagliari". (ANSA).