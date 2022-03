Lavoratori P.Torres, guerra obbliga rilancio chimica verde

Sciopero e marcia su Cagliari per chiedere al presidente della Regione Christian Solinas di rilanciare la chimica verde. È la doppia mossa dei lavoratori dello stabilimento chimico di Porto Torres che, questa mattina, hanno attraversato la Sardegna e si sono ritrovati davanti a Villa Devoto con bandiere, striscioni e musica. Nel mirino la gestione Eni del sito industriale. E, tra le proposte, in ballo anche il via a un tavolo di confronto di livello regionale e nazionale.

"Questi giorni di conflitto - spiega all'ANSA Massimiliano Muretti, segretario generale Cgil con delega all'Industria - ci fanno capire quanto sia importante investire in maniera alternativa per ridurre la dipendenza dalle solite fonti. Ci auguriamo di essere ascoltati: la Regione deve chiedere con forza al Governo di seguire questa strada di profondo cambiamento".

A organizzare la protesta sono i sindacati Cgil, Cisl e Uil di Sassari che già la scorsa settimana avevano manifestato in un'assemblea pubblica davanti al municipio di Porto Torres. La lista delle lamentele è lunga: contrazione delle attività manutentive, riduzione delle commesse e precarietà negli appalti, richiesta di un'azione incisiva da parte della Regione nei confronti dell'Eni. "A Porto Torres - ribadisce Muretti - si può e si deve sviluppare la new Green economy, ci sono le professionalità, le competenze, la disponibilità dei siti".