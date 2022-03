Covid: contagi in aumento e altri 9 morti in Sardegna

Contagi Covid in aumento nelle ultime 24 ore in Sardegna dove si registrano anche altri 9 morti. I nuovi casi accertati sono 1.305 (+133), di cui 1.065 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10.143 tamponi. Il tasso di positività sale al 12,8% contro l'11,9 della precedente rilevazione.

Migliora la situazione negli ospedali. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 26 (-3 ), quelli in area medica sono 321 (- 4). In calo anche i casi di isolamento domiciliare, per un totale di 25.958 (- 1.435). I decessi: una donna di 60 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari; 3 donne di 77, 86 e 91 anni e un uomo di 79 della provincia di Sassari; una donna di 89 anni e 3 uomini di 77, 78 e 84 della provincia del Sud Sardegna.