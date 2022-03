Aerei: Vuelling conferma Cagliari-Barcellona per Pasqua

Ponte Spagna-Sardegna a Pasqua.

La compagnia aerea Vueling ha confermato per le vacanze tra l'8 e il 18 aprile la rotta per Barcellona dall'aeroporto di Cagliari. Previsti cinque voli alla settimana che collegheranno il capoluogo sardo con l'hub internazionale catalano.

Vueling, compagnia del gruppo IAG (International Airlines Group), è presente in Italia dal 2004. Per l'estate 2022 copre una rete di oltre 320 rotte a corto e medio raggio in Europa, Nord Africa e Medio Oriente, operate da una flotta di Airbus A319, A320, A320neo e A321.

Il diretto con Barcellona si aggiunge alle altre 35 rotte italiane: 12 da Roma Fiumicino, 6 da Firenze e 17 dagli aeroporti di Bari, Bologna, Catania, Napoli, Palermo, Venezia, Milano Malpensa, Milano Bergamo, Torino, Genova e Pisa.