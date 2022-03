Insularità: legge in discussione alla Camera il 14 marzo

"Per questo provvedimento ci siamo battuti da tempo ad ogni livello: riconosce agli abitanti delle isole come la Sardegna, la Sicilia e tutte le altre la condizione di insularità in Costituzione. Ciò significa sancire un principio che porterà ai territori insulari le stesse opportunità del resto d'Italia, rimuovendo le diseguaglianze che penalizzano lo sviluppo.

Ringraziamo il nostro capogruppo, Riccardo Molinari, per aver appoggiato questa importante legge in capigruppo, il cui iter ora finalmente riprenderà anche alla Camera, dove auspichiamo il sostegno di tutte le forze politiche", sostiene il deputato della Lega Eugenio Zoffili.