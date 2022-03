Il grande jazz ad Alghero con "Musica sulle Bocche Spring"

Il festival "Musiche sulle Bocche Springs" aprirà con il grande jazz la stagione musicale ad Alghero. Tre serate, dal 18 al 20 marzo, che vedranno esibirsi sul palco del Teatro Civico la violinista Anais Drago, il trio composto da Enzo Favata, Marcello Peghin e Luciana Elizondo per il progetto "Mystic Geography" e, a conclusione della rassegna, il concerto-evento con il batterista messicano vincitore di quattro Grammy, Antonio Sanchez e la sua band Bad Hombre, composta dalla cantante Thana Alexia, dal tastierista Bigyuki e dal bassista Lex Salder.

L'evento, organizzato dall'associazione Jana Project, è la versione primaverile dello storico festival diretto da Enzo Favata. "Musica sulle Bocche è un festival storico che vuole crescere e non fermarsi solo all'estate. Già da tempo avevamo l'idea di offrire al nostro pubblico concerti durante tutto l'arco dell'anno ma la pandemia ci ha costretto a rimandare l'appuntamento - spiega Favata - Il Teatro Civico di Alghero con la sua vocazione turistica sarà un ottimo luogo per salutare la primavera, in attesa della sessione estiva di Musica sulle Bocche, prevista per il mese di agosto e che toccherà, insieme a Castelsardo, altre quindici località del nord Sardegna tra cui La Maddalena".