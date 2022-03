8 marzo: più donne manager in Sardegna ma ancora in ritardo

La Sardegna è quintultima - al 16mo posto - nella classifica italiana del 2020 per numero di donne manager. Sono 71 su un totale di 321 dirigenti le donne che operano nelle aziende private della regione, l'11,4% del totale. Nella classifica nazionale delle province Cagliari con 42 dirigenti donna è 49ma, meglio di Sassari che ne ha 17 ed è al numero 76. Oristano ne ha solo 8 ed è al numero 93. In fondo alla classifica Nuoro che, con solo 4 manager donne, è 101ma in Italia. Le classifiche sono tratte dal tradizionale Rapporto Donne di Manageritalia sui dirigenti privati pubblicato come ogni anno in occasione della Festa della Donna con un'elaborazione dei dati Inps.

Anche in Sardegna nel 2020, anno dell'emergenza pandemica e della generale crisi economica e sociale, le donne manager sono cresciute: la percentuale è 18,3% rispetto al 2019, mentre il numero totale dei dirigenti è aumentato solo del 2,08%. Dati superiori alla crescita nazionale in cui le donne manager sono aumentate di quasi il 5%. Nell'Isola, a differenza di altre aree del Paese, la presenza di donne manager assunte dalle aziende sta diventando solo ora una costante, mentre era addirittura diminuita negli anni pre-pandemia. Ampliando lo sguardo su un periodo di 12 anni, infatti, le donne dirigenti di aziende sarde dal 2008 al 2020 sono diminuite di oltre il 26%.

"La forte crescita del numero delle dirigenti in Sardegna - afferma Mario Mantovani, presidente di Manageritalia - dimostra come anche durante la pandemia le aziende strutturate abbiano puntato su competenze e gestione manageriale. Nella dirigenza privata da anni si vedono entrare nuove manager donna, scelte per formazione, competenze e capacità".