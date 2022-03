Vaccini: a Oristano al via somministrazione quarte dosi

(ANSA) - ORISTANO, 01 MAR - A partire da martedì 1 marzo, anche al Centro vaccinale di Oristano (Palazzetto dello Sport di Sa Rodia) le persone con grave compromissione del sistema immunitario possono ricevere la quarta dose di vaccino anti Covid. Per farlo, è necessario aver completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi, l'ultima delle quali (la terza) deve essere stata somministrata da almeno 120 giorni.

Il quarto richiamo è indicato per i soggetti con queste patologie: trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva; trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva); in attesa di trapianto d'organo; terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T): patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure; - immunodeficienze primitive (es. sindrome di Di George, sindrome di Wiskott Aldrich, immunodeficienza comune variabile); immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.); dialisi e insufficienza renale cronica grave; pregressa splenectomia (asportazione della milza); sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ 200cellule/ul o sulla base di giudizio clinico.

Intanto la Asl 3 di Nuoro ha ricevuto oggi il primo carico di dosi di Nuvaxovid, il vaccino contro il Covid-19 della casa farmaceutica Novavax. Per il momento saranno a disposizione fino a 1290 dosi del nuovo vaccino che utilizza la tecnologia a subunità proteica, già da tempo impiegata nella produzione di sieri per la profilassi contro altre malattie. Il vaccino Novavax sarà disponibile da mercoledì 2 marzo presso l'Hub vaccinale dell'Istituto d'Istruzione Superiore Francesco Ciusa, con accesso da via Vasily Kandinsky, senza bisogno di prenotazione.

Sarà possibile recarsi direttamente nell'Hub il lunedì, mercoledì e venerdì mattina, dalle 8.30 alle 13.30. (ANSA).