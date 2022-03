Ucraina: in Sardegna unità di crisi per coordinamento aiuti

Un' unità di crisi per raccogliere fondi e aiuti per il popolo ucraino. L'iniziativa è partita dal consolato onorario di Ucraina, guidato da Anthony Grande. Rivolto anche un invito a comuni, associazioni e privati a coordinarsi con lo stesso consolato per la registrazione degli ingressi nell'isola dei cittadini ucraini che scappano dalla guerra. La gestione delle donazioni sarà gestita esclusivamente dal consolato e finalizzata soltanto agli aiuti diretti. A disposizione un conto corrente per i versamenti. Per informazioni sono stati messi a disposizione un numero di telefono (3343607104) e la mail emergenza@consolatoucrainasardegna.it.