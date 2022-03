Ucraina: in Sardegna pronta legge per agevolare affido bimbi

Il Consiglio regionale al lavoro per affrontare al meglio l'emergenza Ucraina.

Stefano Tunis (Sardegna 20Venti), consigliere della maggioranza di centrodestra che sostiene il governatore Christian Solinas, ha illustrato oggi una proposta di legge per agevolare l'affido dei bambini, compreso quello internazionale, tornato con prepotenza alla ribalta della cronaca con la guerra in Ucraina.

"Il cuore dei sardi sta reagendo al conflitto con grande spirito di collaborazione - ha spiegato l'esponente del Misto - addirittura ho notizie di persone che si stanno mobilitando per andare a prendere ai confini tanti cittadini in stato di difficoltà. Questo è un fatto positivo, ma non può essere lasciato alla straordinarietà della situazione". La proposta di legge era già stata presentata nel 2019, nel frattempo è rimasta però congelata. "Oggi gli strumenti normativi della Regione sono limitati, questa norma va bene per il sistema Sardegna e andrà bene anche per l'accoglienza dei bambini ucraini - ha sottolineato - dobbiamo solo evitare che la straordinarietà del momento induca a utilizzare misure ad hoc che si rivelerebbero inutili". Cioè, "la straordinarietà deve riguardare solo l'individuazione dei fondi".

Nel testo, che pure è stato adeguato alla situazione, si conferma l'impostazione generale: la comunità deve essere l'ultima spiaggia dell'assistenza, mentre invece bisogna privilegiare la permanenza del bambino nel nucleo familiare diretto e indiretto, cercando di rimuovere tutti gli ostacoli che condizionano negativamente la crescita. Per Tunis è anche "fondamentale la condivisione del sistema degli enti locali.

Stiamo dialogando con Cal e Anci perché su questo tema è necessario ascoltare e superare ogni divisione. Inoltre, facciamo appello alla sensibilità di tutte le forze politiche".