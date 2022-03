Spazio Enel di Olbia si rinnova, più servizi

(ANSA) - OLBIA, 01 MAR - Lo Spazio Enel di Olbia, in via Maroncelli 9, ha adottato dei nuovi orari di apertura per venire incontro alle esigenze dei clienti: dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 12,30 la mattina e dalle 14,40 alle 15,40 nel pomeriggio; il venerdì dalle 8,30 alle 12.

''Presso lo Spazio Enel di Olbia - ha dichiarato Dolores Assunta Volpe, responsabile Spazio Enel di Olbia - i cittadini possono richiedere l'attivazione o la modifica di contratti luce e gas, scegliere la migliore offerta di Enel Energia in virtù delle loro esigenze, effettuare qualunque operazione o richiedere informazioni inerenti le forniture, pagare con il POS i bollettini e i MAV. In particolare è possibile ricevere consulenze personalizzate per l'efficientamento dei propri consumi ottenendo indicazioni su come acquistare impianti fotovoltaici, piani ad induzione, scaldacqua e sistemi di climatizzazione invernale ed estiva. Sarà possibile richiedere inoltre la connessione Internet alla massima velocità di 1000 Mb/s, con addebito nella bolletta della luce''. (ANSA).