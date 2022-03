Musei: Luana Toniolo a capo della Direzione regionale

Luana Toniolo è la nuova direttrice della Direzione regionale Musei della Sardegna. Sostituisce Francesco Muscolino alla guida dell'Ufficio del Ministero della Cultura che si occupa della gestione e valorizzazione dei musei statali in Sardegna. Archeologa del Ministero della Cultura, padovana di 39 anni, Toniolo ha svolto rilevanti attività nel Parco Archeologico di Pompei occupandosi di allestimenti museali, mostre internazionali e attività di valorizzazione, ma anche di progetti di tutela, di restauro, di scavo e di coordinamento delle pubblicazioni scientifiche del Parco e dell'Ufficio Unesco.

E' membro della commissione della Direzione generale Musei per lo sviluppo delle linee guida per gli allestimenti museali del Sistema Museale Nazionale e di un gruppo di lavoro per i progetti previsti dal Piano Nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr. Toniolo ha partecipato a numerosi progetti di ricerca in Turchia e in Egitto e ha collaborato con molteplici università europee e statunitensi, oltre ad aver insegnato presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II. Ha prodotto più di 90 pubblicazioni scientifiche dedicate principalmente allo studio della cultura materiale antica.