Minaccia di morte ex compagna, arrestato 35enne a Guspini

Ha minacciato di morte la ex compagna. E poi ha tentato di entrare nella sua abitazione. È successo ieri notte a Guspini. Arrestato dai carabinieri di Arbus e da un equipaggio del Norm di Villacidro un trentacinquenne residente in provincia di Bologna, ma domiciliato a Guspini.

Qualche settimana fa era stato denunciato proprio per atti persecutori nei confronti della donna. Ma ieri poco dopo le 19 c'è stato l'ultimo assalto. Prima il 35enne ha minacciato di morte l'ex compagna mimando con le mani il gesto della pistola.

Poi ha tentato di introdursi nella sua abitazione prendendo a calci e pugni la porta dell'abitazione, suonando il campanello con insistenza. Di nuovo con minacce di morte. I carabinieri di Arbus intervenuti, nel tentativo di placare gli animi, sono stati insultati e strattonati. Il giovane ha tentato di impossessarsi delle manette di sicurezza di uno dei carabinieri.

L'uomo a quel punto è stato bloccato dai militari ed il radiomobile intervenuto ha riportato la situazione alla normalità. In accordo col Pm di turno è stato eseguito l'arresto con giudizio direttissimo in mattinata.