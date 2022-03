Droga nel bagnoschiuma, corriere arrestato a Porto Torres

(ANSA) - PORTO TORRES, 01 MAR - Un corriere della droga è stato arrestato dalla Guardia di finanza a Porto Torres dopo essere sbarcato dal traghetto proveniente da Genova con 99 ovuli di eroina e cocaina nascosti in un flacone di bagnoschiuma.

I militari della Tenenza di Porto Torres hanno fermato l'uomo, di origine nigeriana, per un normale controllo. Insospettiti dalle sue risposte hanno esteso le verifiche e con l'aiuto dei cani antidroga Karma e Fred, hanno trovato nel suo bagaglio il flacone di bagnoschiuma con dentro la droga: 1,3 kg di eroina e 300 grammi di cocaina, per un totale di oltre 10.000 dosi e un valore sul mercato di oltre 500.000 euro.

Sentito il pm di turno, l'uomo è stato accompagnato all'ospedale civile di Sassari per essere sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno escluso la presenza di ovuli di droga in pancia.

L'uomo è stato quindi arrestato con l'accusa di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne ha disposto il trasferimento nel carcere di Bancali. (ANSA).