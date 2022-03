Carbosulcis: spiragli per superare stallo "ma urge progetto"

Si aprono nuovi spiragli per il rilancio della Carbosulcis, dopo lo stallo che si è creato con il blocco delle risorse da parte della ragioneria della Regione.

La soluzione potrebbe essere sbloccata dal prossimo incontro con l'assessore della programmazione Giuseppe Fasolino e il segretario generale della Regione. E' l'impegno strappato oggi, dai sindacati territoriali Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil che hanno indetto un presidio a Cagliari e hanno incontrato l'assessore del Bilancio.

"Ora però va affrontata la questione strutturale e occorre definire un piano industriale con la riconversione del sito minerario, anche attraverso la presentazione di progetti sul Just Transition Fund e sul Pnrr, a partire da progetti di rilevanza mondiale come il progetto Aria (per la produzione di isotopi stabili arricchiti ad altissima purezza, ndr) - dica all'ANSA Emanuele Madeddu della Filctem-Cgil - già oggi, però, faremo partire la richiesta di incontro all'assessorato dell'Industria e alla Commissione attività produttiva del Consiglio regionale".

Attualmente la Carbosulcis occupa 115 lavoratori, ma le attività sono pressoché ferme.