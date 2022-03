Calcio: accordo con Costim per il nuovo stadio del Cagliari

"Lo stadio sarà importante per il quartiere di Sant'Elia e per tutta la città - ha chiarito - sarà un polo importante di attrazione anche turistica per dare una svolta a tutta l'area.

L'intervento pubblico è per fare un'opera pubblica. Il fatto che non ci sia il centro commerciale lo vedo come un'opportunità per la città, noi abbiamo un'area che può diventare un grande villaggio sportivo. Vogliamo offrire ai cittadini la possibilità di fare sport all'aria aperta ma anche un luogo da destinare alla vita notturna e al turismo. C'è anche lo spazio per pensare a un nuovo museo e a dei laboratori di formazione per i più giovani. Confermo che la Regione ha la volontà di partecipare nel progetto e lo ha sempre garantito. Noi come amministrazione non ci tireremo indietro".