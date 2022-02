Ucraina: Dinamo promuove raccolta beni di prima necessità

(ANSA) - SASSARI, 28 FEB - Per aiutare la popolazione ucraina la Dinamo Sassari, attraverso la sua Fondazione e con la collaborazione del main sponsor Banco di Sardegna, del gold sponsor Double S Insurance Company e della Rete Dafne, intende raccogliere tutti i beni di prima necessità che possano servire come aiuto immediato, dai generi alimentari a materiale per sale operatorie e medicine di pronto soccorso.

Non delle donazioni in denaro, dunque, ma esclusivamente dei generi da consegnare entro mercoledì alle 17 allo Store di Via Nenni, per poter procedere con il primo carico da far arrivare a destinazione il prima possibile, grazie alla collaborazione e al contributo di alcuni membri della comunità ucraina in Italia.

Martedì 1 marzo, sarà possibile consegnare i beni dalle 9:30 alle 13 e dalle 15:30 alle 18:30, mentre mercoledì 2 marzo sino alle 17.

Rete Dafne Italia si mette a disposizione della comunità ucraina in Italia offrendo gratuitamente sostegno psicologico in presenza o anche a distanza a coloro che in questo momento di grande difficoltà stiano vivendo il disagio per i propri familiari presenti nelle zone colpite dalla guerra. (ANSA).