Pescatori di ricci non autorizzati multati ad Alghero

La Guardia costiera di Alghero ha fermato per un controllo e sanzionato con una multa di mille euro dei pescatori di ricci, non autorizzati. Il pescato è stato sequestrato ed essendo ancora allo stato vitale, è stato rimesso in mare. A indirizzare i militari verso i pescatori di frodo è stata la segnalazione di un privato cittadino che avendo assistito alle operazioni illegali ha avvisato la Guardia costiera.

I controlli sulla filiera della pesca condotti dall'ufficio Circondariale marittimo di Alghero, guidato dal comandante, il tenente di Vascello Giuseppe Tomai, rientra nelle operazioni costanti portate avanti per reprimere la pesca di frodo. Per questo la Guardia costiera invita i consumatori ad acquistare solo prodotti ittici di cui sia certificata la tracciabilità e sia comprensibile l'etichetta che contiene le informazioni obbligatorie.