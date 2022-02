Banca Cagliari: Piras in pensione, Murgia nuovo direttore

Dopo 52 anni di carriera Evandro Piras, 71 anni, va in pensione e saluta la Banca di Credito Cooperativo di Cagliari. Oggi lascia il posto al nuovo direttore Giuseppe Murgia che arriva dalla dirigenza di Unicredit dove è stato capoarea in Liguria. Per quasi 26 anni Piras ha dedicato la sua vita professionale al credito cooperativo, prima, per 16 anni, alla Banca di Arborea, poi per una decina è stato a capo della direzione della Banca di Cagliari. "Alla Banca di Cagliari, insieme allo staff, abbiamo fatto crescere una realtà visibile e utile per il territorio", commenta Piras.

"Un grazie senza riserve e a tutto campo a una persona che ha dimostrato tanta professionalità - afferma il presidente della Banca Aldo Pavan -. Il 2020 e il 2021 sono stati anni di eccezionale difficoltà, la banca ha risposto, grazie anche alla direzione esperta di Evandro Piras, in modo eccellente. Nel 2020 abbiamo aumentato il nostro erogato a favore degli operatori economici di quasi il 60% e quasi un altro 10 % nel 2021 arrivando ad avere quasi 3000 soci. Il futuro non sarà facile, nessun momento è facile, dobbiamo aspettarci acque agitate ma la banca è solida sia dal punto di vista del bilancio che delle risorse umane. Abbiamo assunto tanti giovani". Entro l'estate la sede della Banca di viale Ciusa raddoppierà le sue dimensioni con nuovi uffici che consentiranno di sviluppare nuovi servizi a favore delle imprese continuando la sua attività a favore dell'area metropolitana.