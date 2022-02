Ucraina:canti e preghiere in chiesa greco-cattolica Cagliari

Un commovente canto delle donne ucraine ha aperto la prima giornata di preghiera a Cagliari della Comunità greco-cattolica nella parrocchia di San Demetrio Martire nella Chiesa di Santa Restituta. Bandiere e fiocchi blu e gialli sull'altare e tra i banchi hanno accompagnato questo momento di vicinanza al popolo assediato dalla guerra.

"Tutti siamo preoccupati per i nostri cari e le nostra famiglie che sono nella nostra Patria dove piovono missili - ha detto nell'omelia Padre Vasyl Panivnyk, parroco di San Demetrio - In un momento così difficile, la nostra comunità si ritrova unita in preghiera per la pace. In comunione fraterna con la Chiesa di Cagliari e con l'arcivescovo mons. Giuseppe Baturi e grati per l'accoglienza e la solidarietà finora dimostrati nei nostri confronti da parte della stessa Chiesa e della città di Cagliari, invitiamo tutti gli uomini e le donne di buona volontà a unirsi a noi per pregare per le vittime e per tutti coloro che stanno soffrendo a causa della guerra, affinché quest'ultima finisca il prima possibile".