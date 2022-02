Covid: sotto quota mille i nuovi casi in Sardegna, sono 775

Calano sotto quota mille i contagi in Sardegna si registrano 775 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 619 diagnosticati da antigenico) ma sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, solo 7461 tamponi .Il tasso di positività resta pressochè stabile al 10,3% Si registrano però 3 decessi: 2 donne di 77 e 86 anni, residenti nella provincia di Sassari, e 1 uomo di 95 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari.

Prosegue anche la diminuzione del numero dei pazienti ricoverati nei reparti in area medica (337 (-3), mentre cresce di una unità quello in terapia intensiva, che diventano 24 ( +1 ). Scendono a 31293 i casi di isolamento domiciliare ( -24 ).