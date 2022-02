Ucraina: parte primo carico di medicine dalla Sardegna

Parte da Cagliari la gara di solidarietà verso l'Ucraina con un carico di medicine, garze, pomate per ustioni per il confine ucraino. Lo annuncia il presidente dell'associazione di soccorso Anas Sardegna, Claudio Cugusi.

"Domani alle 11 il primo furgone partirà dalla Fiera di Cagliari per il confine ucraino e porterà in un ospedale del quale non posso farvi il nome tutti i beni di prima necessità sanitaria che abbiamo raccolto. Perché le scorte, purtroppo, stanno già finendo. E domenica prossima si replica. Con un altro viaggio", scrive su Facebook raccontando la richiesta arrivata da una volontaria sanitaria ucraina.

"Ora stiamo cercando con urgenza una sterilizzatrice e ferri chirurgici - spiega all'ANSA Cugusi - ma anche altre pomate e garze per ustioni. Chi volesse contattarci per fornirci un supporto su queste richieste specifiche può contattare il numero 3404579280"..