Uccide suocero a sprangate e ferisce gravemente la moglie

Tragedia in famiglia a Porto Torres, nel Sassarese: un uomo ha ucciso a sprangate il suocero, Basilio Saladino, e ha ridotto in fin di vita la suocera e la moglie. Il tutto sarebbe scoppiato al culmine di una lite in via Principessa Giovanna, al centro della cittadina turritana. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Porto Torres e del Comando provinciale di Sassari. Le due donne, gravemente ferite sono state portate al pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari con due ambulanze del 118.