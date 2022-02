Sanità: dopo soli due mesi si dimette il dg Asl Ogliastra

Il sogno di avere un direttore generale alla Asl di Lanusei dopo un lungo periodo di commissariamento, è durato appena due mesi. Il gastroenterologo sassarese, Luigi Cugia , direttore della Asl Ogliastra da appena 60 giorni si è dimesso nei giorni scorsi ed è tornato a dirigere la struttura complessa di Gastroenterologia e endoscopia digestiva a Sassari. La notizia anticipata dalla Nuova Sardegna, trova conferma in una determina dell'Aou di Sassari con la quale si revoca l'aspettativa dall'incarico di direttore della struttura complessa di Sassari che Cugia tornerà a guidare dal primo marzo.

Mentre la Asl ogliastrina verrà retta temporaneamente dal sostituto individuato nel direttore sanitario facente funzioni Luigi Ferrai. "Non ci aspettavamo che l'esperienza finisse in così poco tempo - ha detto all'ANSA Davide Burchi sindaco di Lanusei e presidente della Conferenza sociosanitaria ogliastrina -. Eravamo convinti che il dottor Cugia fosse stato scelto dalla Regione per i rapporti con l'Università molto utili al nostro per la prosecuzione dei nostri servizi ospedalieri attraverso la stipula di convenzioni, ma torniamo al punto di partenza, siamo senza un direttore generale e il sogno è tramontato prima ancora di nascere".

In Ogliastra ora si attende a breve la nomina di un nuovo manager. I problemi sul piatto nella Asl di Lanusei sono tanti: "Per far funzionare la sanità servono urgentemente convenzioni con le università dell'isola, comandi obbligatori e indennità che aumentino le retribuzioni di base per rendere appetibile la sede" aggiunge Burchi che a giorni convocherà la conferenza sociosanitaria territoriale per parlare delle criticità della sanità ogliastrina: dai reparti del nosocomio Nostra Signora della Mercede che funzionano a singhiozzo per la carenza di medici, alla difficoltà ad avere medici di base e pediatri in tutto il territorio.