Covid: prosegue calo casi e ricoverati in Sardegna, 2 morti

Altri 200 contagi in meno in Sardegna dove si registrano, nelle ultime 24 ore, 1.091 ulteriori casi di Covid (di cui 838 diagnosticati da antigenico) e due decssi. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10.546 tamponi con un tasso di positività del 10,4%.

Diminuiscono anche i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, 23 (-5), e quelli in area medica, 40 (-6).

Sono 31317 i casi di isolamento domiciliare con un calo di 1127.

I due morti sono un uomo di 75 anni, residente nella provincia di Oristano, e una donna di 92 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari.