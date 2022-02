Cisl: Mirko Idili confermato segretario territoriale Gallura

(ANSA) - OLBIA, 26 FEB - La Cisl Gallura sceglie la continuità. Al congresso territoriale che si è svolto al Conference Center di Porto Cervo, Mirko Idili è stato confermato segretario generale, lanciando da subito il "Progetto Gallura" come sistema di sviluppo del territorio attraverso un tavolo di concertazione che coinvolge politica, associazioni e organizzazioni sindacali.

"La pandemia deve rappresentare l'occasione per ripensare, innovandolo, il nostro modello di sviluppo, cogliendo così le opportunità che sono a disposizione del territorio a partire dalla valorizzazione di settori trainanti della nostra economia", ha detto Idili. "Infrastrutture, agroalimentare, sanità di eccellenza, trasporti, turismo nelle sue diverse declinazioni rappresentano direttrici di sviluppo della nostra economia molto importanti e sulle quali puntare con determinazione nel proseguo del decennio".

Al congresso ha partecipato anche il segretario confederale della Cisl nazionale, Angelo Colombini, che nel suo intervento ha rimarcato, "ritengo sia necessario dare grande attenzione alla formazione, per fare in modo che i giovani galluresi restino qui e non siano costretti ad andar via per trovare un lavoro dignitoso". (ANSA).