Anziano cade in un pozzo di 12 metri, salvato

È caduto in un pozzo profondo 12 metri e solo per fortuna non ha riportato ferite. Un uomo di 70 anni è stato soccorso dai vigili del fuoco a Guspini. L'anziano stava raccogliendo asparagi in un terreno vicino alla sua abitazione nella zona di via vico I Mazzini e a causa del cedimento del terreno è caduto in un pozzo profondo 12 metri.

Sul posto sono subito arrivate una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sanluri e il nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale) della sede di Cagliari. I vigili del fuoco si sono calati nel pozzo con diverse attrezzature e hanno recuperato l'uomo, affidandolo alle cure del personale del 118 che lo ha trasportato in ospedale. Per lui, fortunatamente, solo lievi ferite.