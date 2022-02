Ucraina: associazione Cagliari, pronti ad accogliere i bimbi

(ANSA) - CAGLIARI, 25 FEB - L'associazione Cittadini del Mondo OdV Cagliari insieme alla Federazione nazionale Avib è pronta ad organizzare l'accoglienza dei bambini ucraini in fuga dalla guerra.

In questi vent'anni l'associazione Cittadini del Mondo insieme a tantissime altre associazioni in tutta Italia, ha ospitato decine di migliaia di bambini nell'ambito dei progetti Chernobyl grazie al sostegno e alla collaborazione di famiglie di tutti gli angoli del Paese. "Di fronte alla guerra che colpisce territori e città a noi care, dove abbiamo tanti amici, parenti, conoscenti ci sentiamo vicini alla popolazione ucraina e diamo la nostra immediata disponibilità per organizzare l'accoglienza dei bambini ucraini prime vittime di questa atroce guerra" dice l'associazione che sta avviando i contatti con le istituzioni per capire le modalità che possano essere messe in campo per poter organizzare l'accoglienza dei bambini ucraini.

Chi fosse interessato può contattare la nostra Associazione alla mail: cittadinidelmondo.ca@gmail.com oppure alla mail della federazione Avib federazione.avib@gmail.com, che opera a livello nazionale, per poter creare una mailing list delle famiglie disponibili, attraverso la quale non appena sarà chiaro come poter procedere alle accoglienze comunicheremo le modalità operative. (ANSA).