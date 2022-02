Teatro: 5 pièce al TsE di Is Mirrionis tra marzo e aprile

(ANSA) - CAGLIARI, 25 FEB - La cultura riparte dalle periferie con la seconda parte della Stagione 2021-2022 di Teatro Senza Quartiere. Organizzata dal Teatro del Segno al TsE di Is Mirrionis, a Cagliari, è dedicata al cantante lirico e scrittore Gianluca Floris, prematuramente scomparso. Sotto i riflettori artisti come Gianfranco Berardi (Premio Ubu - miglior attore del 2018), Salvatore Della Villa, Fabio Marceddu (Premio Ermo Colle 2021), l'attore e regista Stefano Ledda e l'ensemble di Officina Acustica.

"Cinque spettacoli in cartellone tra marzo e aprile tra classici del '900 e testi contemporanei che parlano al presente e ci riguardano da vicino - spiega il direttore artistico Stefano Ledda - Penso alle parole di Primo Levi, quel monito 'è avvenuto, quindi può accadere di nuovo' oggi più che mai attuale". Il sipario si apre il 12 marzo alle 21 su "E poi ho visto un gabbiano", il concerto teatrale di Officina Acustica ispirato alle opere dello scultore Gianni Salidu con testi di Anna Lisa Mameli e musiche originali di Corrado Aragoni.

Il Teatro del Segno porta invece in scena "Il Sistema Periodico" di Primo Levi (19 e 20 marzo), con drammaturgia e regia di Stefano Ledda, protagonista sulle note del sax di Juri Deidda. Riflettori puntati su Salvatore Della Villa che propone la sua versione de "Il Grigio" di Giorgio Gaber e Sandro Luporini (26 e 27 marzo), poi spazio ad "Amleto Take Away" di e con Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari (2 aprile) per un ironico affresco del Belpaese tra echi shakespeariani. Infine "F.M. e il suo doppio" di e con Fabio Marceddu (Teatro dallarmadio): una autobiografia d'artista tra passione teatrale e ricerca dell'identità.

"Un progetto importante per il quartiere e per la città", sottolinea l'assessora alla Cultura e Spettacolo del Comune di Cagliari Maria Dolores Picciau. Tra le iniziative il "biglietto sospeso" e il concorso per futuri critici teatrali "Veni, Vidi... Scrissi", un Invito all'Opera e la ripresa del progetto "Rovinarsi è un Gioco" con lo spettacolo "GAP". (ANSA).