Sartiglia: tutto pronto per giostra equestre in forma ridotta

"Sarà una Sartiglia in edizione ridotta ma sarà un'occasione per restituire alla città la sua manifestazione più cara confidando che nel 2023 si possa tornare a viverla nella pienezza della sua straordinaria unicità". Sono le parole del sindaco Andrea Lutzu, presidente della Fondazione Oristano, alla vigilia della Sartiglia 2022. "Ci saranno - spiega - le vestizioni dei componidoris, i cortei dei cavalieri con quasi tutte le pariglie presenti, la benedizione della città e l'incrocio delle spade. Con i Gremi, l'Istituzione e i Cavalieri - aggiunge Lutzu - abbiamo cercato una soluzione che potesse soddisfare il desiderio di fare la Sartiglia con la preoccupazione derivante dalla situazione sanitaria e credo si sia trovato un buon compromesso".

"I numeri della pandemia sono decisamente in calo anche a Oristano, ma l'attenzione deve essere molto alta - avverte il sindaco - Per questo motivo lancio un appello alla prudenza e al senso di responsabilità di tutti. Abbiamo sempre ragionato su una Sartiglia ridotta confidando sull'aiuto della città. Abbiamo stabilito delle regole: utilizzo delle mascherine FFP2, evitare assembramenti e il consumo di alcolici per non creare nuove condizioni di difficoltà per l'ordine pubblico e per le strutture sanitarie che vivono ancora una situazione di sofferenza. Sarà una giornata di festa, ma vorrei che fosse una giornata di festa responsabile e senza eccessi".

Questo il programma completo della manifestazione:

DOMENICA 27 FEBBRAIO

Ore 12.45 - Sede del Gremio dei Contadini via Aristana - Vestizione de su Componidori.

Ore 14.00 - Sfilata del Corteo della Sartiglia (Via Aristana, Via Gialeto, Via Sant'Ignazio, Via Cagliari, Piazza Manno, Via Vittorio Emanuele II, Via Duomo).

Ore 15.00 - Via Duomo - Incrocio delle spade sotto la stella

Ore 15.15 - Sfilata del Corteo della Sartiglia (Via Duomo, Via Sant'Antonio, Via Diego Contini, Piazza Roma, Via Mazzini, Piazza Mariano, Via Vittorio Veneto, Piazza Sant'Efisio, Via Amsicora, Via Aristana).

Ore 16.00 - Sede del Gremio dei Contadini - Svestizione de su Componidori.

LUNEDÌ 28 FEBBRAIO

Ore 14.00 - Vestizione all'ex Teatro San Martino Ore 14.45 - Sfilata del Corteo (Via Crispi, via Vittorio Emanuele, via Duomo) Ore 15.00 - Via Duomo - Incrocio delle spade sotto la stella e benedizione.

Ore 15.15 - Sfilata del Corteo della Sartiglia (Via Duomo, Via Sant'Antonio, Via Diego Contini, Piazza Roma, Via Mazzini, Via Solferino, via Vittorio Emanuele, via Ciutadella de Menorca).

Ore 16.00 - Svestizione all'ex Teatro San Martino

MARTEDÌ 1° MARZO

Ore 12.45 - Gremio dei Falegnami via Solferino - Vestizione de su Componidori.

Ore 14.00 - Sfilata del Corteo della Sartiglia (Via Solferino, Via Sant'Ignazio, Via Cagliari, Piazza Manno, Via Vittorio Emanuele II, Via Duomo).

Ore 15.00 - Via Duomo - Incrocio delle spade sotto la stella.

Ore 15.15 - Sfilata del Corteo della Sartiglia (Via Duomo, Via Sant'Antonio, Via Diego Contini, Piazza Roma, Via Mazzini, Via Solferino)

Ore 16.00 - Gremio dei Falegnami - Svestizione de su Componidori.