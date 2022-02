Olbia, in due libri la rinascita urbana della città

(ANSA) - OLBIA, 25 FEB - Il Comune di Olbia, in collaborazione con la Fondazione Giovanni Michelucci di Fiesole, ha realizzato due progetti editoriali per celebrare la rinascita urbana della città e il recupero funzionale del Teatro Michelucci, nella visione dell'architetto toscano.

I due progetti sono stati presentati oggi dal sindaco, Settimo Nizzi. Il primo è l'ebook "Michelucci a Olbia. Un teatro per la rigenerazione urbana nel programma ITI Olbia" a cura di Andrea Aleardi, direttore della Fondazione Giovanni Michelucci, edito da Fondazione Michelucci Press.

L'opera raccoglie gli esiti della recente collaborazione istituzionale tra il Comune di Olbia e la Fondazione dell'architetto toscano, sviluppatasi attorno al recupero funzionale del Teatro Michelucci nell'ambito del programma di rigenerazione ITI Olbia - Investimento Territoriale Integrato del Comune di Olbia.

Il secondo progetto è il libro "Giovanni Michelucci. I disegni degli ultimi dieci anni", terzo e ultimo volume del catalogo generale dei disegni a mano libera di Giovanni Michelucci, a cura di Andrea Aleardi, Nadia Musumeci e Alessandro Masetti, ed edito da Edifir - Edizioni Firenze.

Il volume intende fornire uno strumento di ausilio alla consultazione dei circa 700 disegni di Giovanni Michelucci eseguiti nell'ultimo decennio del suo longevo percorso umano e professionale, dalla prima meta degli anni Ottanta alla fine del 1990. Un'intera sezione a colori è dedicata ai 68 disegni di studio per il Teatro di Olbia, opera postuma che identifica una delle tematiche di ricerca più intense nell'ultimo anno di vita del maestro. (ANSA).