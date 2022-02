Musica:sul web video live di "Campuomu" firmato Palmas-Medda

Brani strumentali per liuti ed elettronica, echi di hip hop e dub e un incrocio tra sonorità sarde e mediterranee. Si chiama "Campuomu" il video live che accompagna la traccia numero tre del recente album "Meigama" di Mauro Palmas e Francesco Medda, disponibile su YouTube.

Prende il nome dalla suggestiva strada della Sardegna sud orientale ed è una composizione per liuto cantabile e mandoloncello. La melodia racchiude gli elementi base della "cantada campidanesa" ed è divisa in quattro momenti diversi tra bordoni atonali, atmosfere dub e pulsazioni hip hop anni '90 e contemporanee.

In tutto l'album convivono la cifra di Mauro Palmas, che suona e compone con liuto cantabile, mandola e mandoloncello brani che spaziano dalla tradizione sarda e mediterranea alla musica contemporanea, e i suoni di Francesco Medda, che tra elettroacustica e paesaggi sonori arricchisce di elementi provenienti dall'hip hop astratto e dal dub. L'album esce in versione digitale e in versione fisica deluxe con una copertina in bucchero nero realizzata dall'artista Giampaolo Mameli.