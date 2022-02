Motociclismo: a Serdiana corsa in fuoristrada contro cancro

Una corsa su due ruote per raccogliere fondi per la lotta contro il cancro. Domenica 27 a Serdiana è in programma "Il Regolarista", Coppa Memorial Vadilonga Valtellino, gara motociclistica di fuoristrada. Una manifestazione in ricordo di Carlo Vadilonga e Giustino Valtellino, scomparsi nel 2019. Il primo è stato pilota di moto e commissario di gara della Federazione motociclistica italiana a livello nazionale; il secondo pilota di moto, presidente e vicepresidente del Moto Club Città di Cagliari, direttore di gara e vicepresidente del Comitato regionale Sardegna della Federazione motociclistica.

Alla manifestazione, organizzata dal Moto club Cagliari, partecipano moto vintage, moderne e scrambler. Anche quest'anno il ricavato è devoluto in beneficenza all'Airc, la Fondazione per la ricerca sul cancro. Appuntamento alle 10.30 a Serdiana di fronte al campo della scuola di paracadutismo.