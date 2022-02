Legambiente: ancora troppo inquinamento a Cagliari

Cagliari deve fare di più contro l'inquinamento. Per la precisione, per rientrare nei parametri dell'Organizzazione mondiale della sanità, dovrebbe ridurre del 46% le attuali concentrazioni di PM10. Ma soprattutto dovrebbe diminutore del 67% il PM 2,5 e gli ossidi d'azoto (NO2) del 50%. E ancora: deve intervenire in maniera decisa per ridurre gli incidenti, moderando la velocità e ridisegnando le strade più pericolose. È il messaggio lanciato dalla Campagna Clean Cities di Legambiente, durante la quale è stato presentato lo stress test mobilità anche se sono stati annullati webinar e flash mob in programma, in segno di solidarietà con il popolo ucraino.

Una sfida per l'ambiente e contro il Covid: sempre più frequenti le ricerche - sostiene Legambiente - che correlano la morbilità da coronavirus con l'esposizione all'inquinamento. "Occorre potenziare la rete ciclabile e favorire l'uso delle biciclette nella vita quotidiana e la pedonalità - spiega Annalisa Colombu, presidente Legambiente Sardegna - L'inquinamento atmosferico a Cagliari è un problema complesso che dipende da molteplici fattori come il traffico, il riscaldamento domestico, la presenza del porto, le attività produttive. La mobilità a Cagliari continua ad essere fortemente influenzata dal pendolarismo e dal contesto regionale di riferimento, per questo diventa urgente il potenziamento e la razionalizzazione dei trasporti extraurbani da e per Cagliari e la realizzazione dei parcheggi di scambio all'ingresso della città".

Il 25% dell'offerta di TPL è elettrico - spiega l'associazione - ed è ancora parecchia la strada per il 100% di bus elettrici entro il 2030, ma Cagliari si sta ponendo in questa prospettiva, soprattutto con le nuove linee veloci di bus elettrici su corsie protette che sta realizzando. Buon dinamismo - riconosce Legambiente - nell'offerta di sharing mobility, al 90% elettrico: 800 monopattini soprattutto in centro, 60 bici ed ebikes, un centinaio di auto, solo in parte elettriche. A Cagliari - continua il report - si contano 6 Zone a traffico limitato e 2 zone pedonali nel centro storico e lungo la spiaggia del Poetto. Non risulta - avverte l'associazione - attiva alcuna limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti.