Basket: Dinamo, trittico di fuoco al rientro dalla pausa

(ANSA) - SASSARI, 25 FEB - Dopo l'eliminazione ai quarti della Final Eight di Coppa Italia e la settimana di sosta per gli impegni delle squadre nazionali, la Dinamo Banco di Sardegna si prepara al rientro in campionato, dove la attende un trittico di fuoco.

Si inizia domenica 6 marzo a Trento (palla a due alle 19) dove i ragazzi di coach Bucchi, vincendo, potrebbero agganciare in classifica gli avversari a quota 18.

Si proseguirà mercoledì 9 marzo con il recupero della sfida della 19/a giornata, rinviata per covid, che vedrà la Dinamo impegnata sul campo della sorprendente Trieste, al momento quarta forza del campionato.

Infine a chiudere la settimana di impegni sarà la partita di domenica 13 marzo al PalaSerradimigni contro la matricola terribile Bertram Tortona.

Tre gare con cui Sassari si gioca buona parte delle sue carte nella corsa ai play-off scudetto. Trento, Trieste e Tortona sono tre dirette concorrenti per un posto fra le prime otto della classifica e gli scontri con loro serviranno per misurare le ambizioni dei biancoblu.

Prima di essere bloccati a causa dei contagi covid, i ragazzi di coach Bucchi sembravamo aver trovato un'ottima intesa di squadra e oltre al morale erano riusciti a ritrovare gioco e vittorie.

Una ripresa che era valsa la conquista dell'ottavo posto temporaneo e la conseguente qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, dove i convalescenti biancoblu si sono dovuti arrendere ai campioni della Ax Milano.

Ora si ricomincia con tre sfide in cui la Dinamo dovrà dimostrare tutto il suo carattere. (ANSA).