Al via restauro chiesa di Santa Maria di Betlem a Sassari

(ANSA) - SASSARI, 25 FEB - La chiesa di Santa Maria di Betlem, tanto cara ai sassaresi perché ogni 14 agosto vi si celebra il voto legato alla Discesa dei Candelieri, sarà restaurata per risolvere tutti i problemi di sicurezza e staticità. I lavori inizieranno la prossima settimana e, salvo imprevisti, andranno avanti per 540 giorni, circa un anno e mezzo. Le opere commissionate dal Comune di Sassari saranno eseguite grazie a un finanziamento di 1 milione e 450 mila euro, erogati in parte dal Mibact (680mila) e in parte dalla Regione Sardegna (750mila). Il Comune partecipa con 20 mila euro di fondi propri ai quali si aggiungerà un ulteriore finanziamento regionale, dall'assessorato ai Beni Culturali, di 340mila euro.

L'impresa Rti Solinas Salvatore s.r.l. & Usai Carlo,aggiudicataria dell'appalto pubblico, eseguirà un intervento di consolidamento e restauro della chiesa e dell'annesso convento dei Frati minori conventuali.

Le opere sono finalizzate alla conservazione e alla messa in sicurezza degli edifici che compongono il complesso stesso e in special modo le strutture della chiesa e del campanile. In particolare si procederà al consolidamento della fondazione della facciata con pali e della parete muraria della facciata con inserimento di catene metalliche, con iniezioni di malta e perfori armati; saranno consolidati gli archi e le volte della navata, delle cappelle laterali e della cantoria con catene metalliche; sarà rafforzata la porzione di sommità del campanile e della cella campanaria mediante cerchiatura con fasce di acciaio ad alta resistenza e con perforazioni armate verticali.

