Il carciofo spinoso Dop alla conquista dei mercati europei

(ANSA) - CAGLIARI, 24 FEB - Imprentas e Consorzio di Tutela del Carciofo Spinoso di Sardegna siglano un accordo per la valorizzazione e la commercializzazione fuori dall'Isola di questa produzione Dop. Sarà infatti messo in vendita online attraverso la piattaforma specializzata in eccellenze eno-alimentari sarde. Il direttore del Consorzio, Carlo Cherchi, annuncia anche che, grazie a un progetto finanziato dalla Regione, questo pregiato prodotto a denominazione di origine protetta avrà uno spazio espositivo alla prossima Fiera dell'ortofrutta di Berlino in programma ad aprile con degustazioni ed eventi.

Sono molteplici le ricette a base di carciofo spinoso, super food ricco di vitamine, sali minerali e con poche calorie.

Presto saranno a disposizione nello Spazio magazine di Imprentas. "E' amatissimo e richiesto in Italia e naturalmente all'estero - sottolinea Andrea Fenu, marketing specialist dell'azienda Imprentas.eu - dove i gourmet apprezzano le produzioni a marchio Ue, ma anche in tutta la Sardegna, specie in quegli areali dove il prodotto non viene coltivato e quindi non è di facile reperibilità. Lo portiamo a casa dei nostri clienti freschissimo, come appena colto".

Il direttore del Consorzio Cherchi conferma: "Abbiamo sempre avuto molte richieste del nostro carciofo spinoso Dop da parte di sardi che abitano nella penisola, specie al centro-sud, dove prevale quello tipo romanesco, e da parte di appassionati del prodotto da tutte le parti di Europa: ora le possiamo soddisfare". (ANSA).