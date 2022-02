Calcio: scontri Cagliari-Napoli, gli arresti salgono a tre

Altri due arresti e presto una raffica di denunce e Daspo. Sale a tre il numero di tifosi del Cagliari appartenenti alla tifoseria degli Sconvolts arrestati per gli scontri con le forze dell'ordine in occasione della partita Cagliari-Napoli. Dopo il primo ultra arrestato all'indomani della gara, adesso in manette sono finiti un 45enne e un 37enne accusati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti per offendere.

Gli accertamenti condotti dalla Digos di Cagliari hanno consentito di identificare i due grazie alle riprese delle telecamere. Il 45enne con in mano una mazza incitava gli altri tifosi all'esterno dello stadio ad aggredite le forze dell'ordine. Il 37enne, invece, è stato filmato mentre raccoglieva da terra vetri, bottiglie e pietre da lanciare contro avversari e agenti di polizia.

L'attività investigativa non è ancora conclusa. La Digos del capoluogo sardo, in collaborazione con i colleghi di Napoli, sta lavorando per identificare il maggior numero di tifosi partenopei che hanno cercato di forzare il cordone di polizia all'interno dello stadio per andare ad aggredire i supporter del Cagliari. Lo stesso per i tifosi del Napoli che hanno partecipato al corteo non autorizzato lungo le strade cittadine, urlando slogan contro gli avversari e la città. Tutti saranno denunciati per "manifestazione non preavvisata e radunata sediziosa". Nei confronti dei supporter cagliaritani e partenopei che saranno denunciati scatteranno anche i Daspo emessi dal questore di Cagliari.