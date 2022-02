Calcio: Cagliari; il classe 2002 Obert rinnova sino al '26

(ANSA) - CAGLIARI, 24 FEB - Il Cagliari blinda il giovane difensore Obert sino al 2026. Il rinnovo contrattuale è stato annunciato questa mattina dal club rossoblù. È la logica conseguenza del buon momento del giocatore slovacco di Bratislava, classe 2002.

L'ex Sampdoria, cresciuto nel settore giovanile del Zbrojovka Brno, ha esordito in Serie A il 24 ottobre 2021 al Franchi contro la Fiorentina. E sempre contro i viola, nella gara di ritorno del 23 gennaio scorso, ha fatto il suo debutto da titolare. Obert ha sinora totalizzato 7 presenze tra campionato e Coppa Italia più le 9 in Primavera. Lo scorso giugno ha esordito con la Nazionale U21 del suo Paese, schierato nell'undici titolare che ha battuto la Finlandia per 4-0.

(ANSA).