Anziano pestato e ucciso: rubati dalla casa duemila euro

Sono stati portati via duemila euro dall'abitazione di Tonino Porcu, il 78enne allevatore in pensione, pestato e ucciso durante una rapina finita nel sangue nella sua abitazione a Ghilarza, in provincia di Oristano. Il denaro, da quanto si apprende, era custodito in una scatola che gli investigatori del Comando provinciale dei carabinieri hanno trovato aperta, come i cassetti e i mobili di tutta la casa, messa a soqquadro dai malviventi.

Nell'abitazione sono state trovate numerose tracce di sangue: non solo in camera da letto, dove è stato scoperto il cadavere, ma anche in altre stanze, compreso il bagno. Gli specialisti del Ris torneranno ancora a Ghilarza per effettuare un ulteriore e dettagliato sopralluogo. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri che in queste ore stano raccogliendo le testimonianze di amici, conoscenti, parenti e vicini della vittima. Elementi importanti potrebbero arrivare dall'autopsia che è slittata al pomeriggio di oggi e che sarà eseguita dal medico legale Roberto Demontis.