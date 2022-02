Allevatore ucciso in agguato Ogliastra,indagini a una svolta

C'è una pista per l'omicidio dell'allevatore Riccardo Muceli, 38 anni di Gairo, avvenuto nelle campagne di Jerzu, in Ogliastra, il 12 gennaio scorso in località Pelau. Sono infatti imminenti alcune iscrizioni nel registro degli indagati da parte della Procura di Lanusei, dove a giorni arriveranno gli esiti degli specialisti del Ris di Cagliari su alcuni stub effettuati subito dopo il delitto. Informazioni utili a chiudere il cerchio sul quadro indiziario nei confronti di alcune persone sospettate dell'agguato finito nel sangue, maturato - secondo gli inquirenti - nell'ambiente agripastorale.

L'allevatore aveva appena terminato di nutrire gli animali e quando è salito alla guida del suo furgoncino è stato raggiunto da due colpi di fucile calibro 12, caricato a pallettoni, esplosi a distanza ravvicinata. L'uomo era stato soccorso dal personale del 118 ma è deceduto poco dopo. I carabinieri della Compagnia di Jerzu, che si sono occupati delle indagini, hanno ricostruito i legami dell'allevatore, ma non è ancora chiaro se affondino nella faida di Gairo che tra il 2014 e il 2015 ha insanguinato il paese.