Agenzia entrate, al via l'appuntamento in videochiamata

(ANSA) - CAGLIARI, 24 FEB - Al via a Cagliari e Sassari lo "sportello online" di Agenzia delle entrate-riscossione, il nuovo servizio per ricevere assistenza in videochiamata. I primi appuntamenti "a distanza" per i contribuenti con debiti iscritti a ruolo nelle due province sarde partiranno lunedì 28 febbraio, ma già da oggi è possibile prenotarsi nell'area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Questa nuova modalità di contatto consente - tramite il proprio pc, smartphone o tablet - di dialogare comodamente da casa con un operatore dell'Agenzia per effettuare operazioni e ricevere informazioni specifiche su cartelle e rate, senza più la necessità di recarsi negli uffici. (ANSA).