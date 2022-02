Aeroporto Cagliari, operativo secondo ambulift elettrico

Il Gruppo Sogaer ha improntato da tempo le proprie attività sulla base della sostenibilità, promuovendo una cultura di responsabilizzazione e di impegno attivo per la salvaguardia dell'ambiente, come previsto dalla stessa certificazione ambientale Uni Iso 14001. In linea con questa scelta, la società di gestione dell'aeroporto di Cagliari ha deciso di potenziare il servizio per la movimentazione, nel piazzale aeromobili, dei passeggeri a ridotta mobilità (PRM) con l'utilizzo di un secondo Ambulift elettrico.

La consegna del nuovo Ambulift elettrico è avvenuta alla presenza di Renato Branca, amministratore delegato Sogaer, Franco Cesarini presidente Aviogei e Andrea Cesarini Ceo Aviogei, azienda italiana leader nella produzione di attrezzature aeroportuali da oltre 50 anni. Questo ulteriore green step, si inserisce in un ben più ampio progetto di Sogaer, che spazia dall'efficientamento della rete di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico ed acustico, alla riduzione dei consumi idrici ed elettrici, fino alla riqualificazione del parco auto aziendale, inserendo vetture elettriche.

"Questa importante acquisizione di un secondo Ambulift elettrico - afferma Branca - dimostra ancora una volta la direzione che abbiamo intrapreso. L'approccio sostenibile nella gestione dell'attività aeroportuale ha fatto registrare negli ultimi anni riduzioni superiori al 50% della CO2 emessa, come riconosciuto dalla certificazione della Airport Carbon Accreditation" di cui, peraltro, dopo la prima assegnazione del 2016, abbiamo di recente ottenuto il rinnovo, da parte di WSP - ACI Europe".