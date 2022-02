Stadio, palazzetto e mercato tra obiettivi Dup Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 23 FEB - Ci sono anche gli interventi di riqualificazione del Palazzetto dello sport, dello stadio Sant'Elia e del mercato di San Benedetto nel Dup, documento unico di programmazione, guida operativa del Comune di Cagliari con gli obiettivi da raggiungere con attività per i prossimi due anni e mezzo.

Trecento pagine di progetti e interventi. "Per dare un quadro complessivo le risorse certe di cui Cagliari può beneficiare - ha precisato il sindaco Paolo Truzzu illustrando i contenuti del documento - sono sostanzialmente quelle del REACT-EU (70 milioni di euro) e sulle quali il Comune sta già realizzando interventi, quelle del nuovo Pon Metro (222 milioni), quella della nuova programmazione regionale 2021-2027 del Por Fesr, quelle del Pnrr (108 milioni, oltre i 10 mln già utilizzati per l'acquisto di bus elettrici) e finanziamenti di natura ministeriale, europea e dell'avanzo di bilancio comunale.

Inoltre, "104 milioni di euro sono disponibili per i piani integrati della Città Metropolitana". Tre milioni e mezzo sono previsti per le ciclovie universitarie. Si aggiungono poi risorse per il porto per un totale di 132 milioni di euro e altri 10 saranno dedicati alla Zes.

"Cagliari - ha poi spiegato il sindaco durante l'illustrazione del documento - conta attualmente 152.542 abitanti. Il 47% delle famiglie è costituito da una sola persona, con un'età media dei residenti che ha superato i 49 anni". Considerevole la "quantità di verde pubblico attrezzato a disposizione dei cittadini: circa il 20% del territorio comunale e quello sulla raccolta differenziata che nel mese di novembre del 2021 ha raggiunto la quota di 72,93%. In costante crescita rispetto ai dati già positivi degli anni precedenti".

I programmi triennale delle Opere pubbliche, biennale degli acquisti di beni e servizi e triennale di fabbisogno del personale, saranno approvati autonomamente e inseriti nella nota di aggiornamento al Dup che sarà presentata unitamente al Bilancio di previsione. "Dopo il blocco causato dal Covid e grazie alle nuove norme varate dal Governo - ha concluso Truzzu - il Comune potrà aumentare già nel corso di quest'anno, anche in funzione dei concorsi in atto, il personale dipendente di oltre 100 unità". (ANSA).