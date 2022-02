Musica: Danny Grissett inaugura a Cagliari Jazz Club Network

Pianista, tastierista e compositore originario di Los Angeles, tra i più richiesti dai festival di tutto il mondo, Danny Grissett inaugura giovedì 24 febbraio, al Teatro Massimo di Cagliari, la nuova edizione del Jazz Club Network 2022, con replica venerdì 25, mentre sabato 26 sarà al Vecchio Mulino di Sassari, nella versione Trio con Josh Ginsburg al contrabbasso e Francesco Ciniglio alla batteria.

Grissett ha iniziato sin da bambino la pratica pianistica e ha poi proseguito con gli studi accademici più prestigiosi, accompagnati da una carriera al fianco dei giganti del jazz. A coronare un percorso da "Hall Of Fame", le pubblicazioni come leader con le labels che hanno fatto scuola nella storia del jazz: per l'etichetta Criss Cross nel 2005 ha inciso il disco Promise, nel 2007 Encounters, nel 2008 Form, nel 2011 Stride, nel 2015 In-Between e per l'etichetta Savant nel 2017 Remembrance. Pianista di grandissimo talento, miscela tradizione e contemporaneità, grande eleganza e musicalità, qualità che lo rendono oggi uno dei musicisti più richiesti sulla scena. ll suo stile raffinato e senza orpelli si è affinato negli ultimi anni fino a conquistare le doti da leader. La critica lo ha definito come "uno dei top tre giovani pianisti della scena contemporanea internazionale".

The Jazz Club Network è organizzato da CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna in collaborazione con Sardegna Concerti. La novità di questa nuova edizione è il debutto del Jazz Club Network sui due palcoscenici del Teatro Massimo (M2/M1). L'elegante spazio teatrale al centro di Cagliari si appresta infatti ad accogliere gli amanti della musica jazz con un foyer rinnovato nell'impianto luci e negli arredi, pronto alla sfida del multimediale e delle arti visive e in perfetta sintonia con i live che da fine febbraio ai primi di maggio si susseguiranno sui palchi.

Cagliari non sarà però l'unica città ad ospitare The Jazz Club Network: come da tradizione i 13 concerti previsti a partire da giovedì e in scena fino al 7 maggio, faranno tappa negli altri due club del circuito sardo, ovvero Il Vecchio Mulino di Sassari e il Poco Loco di Alghero, capisaldi e crocevia delle nuove tendenze artistiche della musica jazz isolana. (ANSA).