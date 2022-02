Lirico Cagliari: debutto duo cameristico Cardaropoli-Ferro

Preziosa e rara musica da camera nel recital del violinista Gennaro Cardaropoli e del pianista Alberto Ferro. Il giovanissimo ed affiatatissimo duo cameristico debutta a Cagliari sabato 26 febbraio alle 19. Il quinto appuntamento della Stagione concertistica 2022 del Teatro Lirico vede protagonisti il salernitano Cardaropoli, tra i migliori giovani talenti italiani del momento, vincitore, primo italiano, del prestigioso Concorso "Arthur Grumiaux" e il siciliano Ferro, artista emergente e giovane promessa del concertismo europeo, già vincitore di numerosi concorsi internazionali.

Propongono per la serata, una selezione di brani da camera che spaziano dalle atmosfere francesi, italiane e polacche fine Ottocento di Fauré, Martucci e Wieniawski, a quelle Mitteleuropee, ma di matrice italiana, di inizio Novecento di Respighi.

Il programma musicale prevede l'esecuzione di: Sonata n. 1 per violino e pianoforte di Gabriel Fauré; Cinque Pezzi per violino e pianoforte P062: Humoresque di Ottorino Respighi; Sonata in sol minore per violino e pianoforte di Giuseppe Martucci; Thème original varié di Henryk Wieniawski.