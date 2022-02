La domenica è "Doglio Market", spazio all'enogastronomia

Produttori, addetti ai lavori ma anche appassionati di food and beverage si incontrano a Palazzo Doglio. La Corte del resort di lusso al centro di Cagliari accoglie infatti "Doglio Market". L'iniziativa pensata per diventare un appuntamento del fine settimana, si pone come vetrina interattiva delle eccellenze enogastronomiche del made in Italy con un'attenzione alle produzioni sarde. Si parte domenica 27 febbraio, dalle 10 alle 14.

Dietro i loro banconi otto produttori sono a disposizione del pubblico per raccontare come nascono le loro produzioni, rispondere alle domande e soddisfare le curiosità. A impreziosire la manifestazione sarà allestita, durante la mattinata, una mostra d'arte en plein air. Per i più piccoli sono in programma momenti di intrattenimento.

L'evento di domenica si inserisce nel calendario di febbraio che, oltre ai concerti al Teatro Doglio e alla cena con lo chef stellato Andrea Berton, prevede sabato 26 alle 15.30 il Carnevale dei bambini. In questa occasione i più piccoli vivranno un pomeriggio all'insegna della fantasia in compagnia di Spiderman, Hulk, Elsa e Anna, Minnie e Topolino, Bing, LOL, Super Mario, Luigi, La Bella e La Bestia, tutto sarà animato da tante divertenti attività.