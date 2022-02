Finanziaria: sblocco turnover di Forestas, ok all'unanimità

Via libera del Consiglio regionale allo sblocco del turnover di Forestas.

Si tratta di una delle misure più attese della Finanziaria 2022 che l'Aula ha votato all'unanimità.

L'emendamento di sintesi prevede un piano straordinario triennale di assunzioni per il reintegro delle unità di personale cessate dal 2010 ad oggi.

Nella manovra sono stanziati sei milioni di euro per il 2022 e 20 mln per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mentre i nuovi assunti si presume che siano un migliaio.