Carceri: detenuto aggredisce gli agenti a Sassari

Due agenti della Polizia penitenziaria sono stati aggrediti ieri sera da un detenuto nel carcere di Bancali e sono dovuti ricorrere alle cure del Pronto soccorso. Lo denuncia il segretario regionale del sindacato PolGiust, Elia Falchi, secondo il quale l'uomo ha prima devastato la sua cella, allagandola e distruggendo gli arredi, poi ha minacciato i poliziotti penitenziari che cercavano di intervenire per tranquillizzarlo. Dopo essere riusciti a entrare nella cella di pernottamento i poliziotti sono stati colpiti dal detenuto con calci, pugni e morsi.

"I due agenti feriti sono stati prima medicati dai sanitari in servizio nell'istituto penitenziario, poi accompagnati al Pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata per ulteriori accertamenti", spiega ancora Falchi. "Oggi più che mai la situazione nelle nostre patrie galere resta allarmante e la realtà è che i nostri poliziotti continuano a essere aggrediti senza alcun motivo o apparente ragione, forse è arrivato il momento che la Polizia Penitenziaria venga equipaggiata di quei dispositivi anti-aggressione tanto decantati", commenta il segretario nazionale PolGiust, Roberto Melis.