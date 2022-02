Camion in fiamme sulla statale131 dcn, traffico deviato

Un mezzo pesante che viaggiava sulla statale 131 dcn ha preso improvvisamente fuoco ed è rimasto bloccato al Km 83 all'altezza di Siniscola.

Ancora non si conoscono le cause del rogo che potrebbe essere dovuto ad un corto circuito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia stradale che ha chiuso la carreggiata in direzione Nuoro. Il traffico veicolare è stato deviato sulla circonvallazione di Siniscola.